Победу в матче одержала команда "Сонечко".

На разбомбленном российскими оккупантами стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове провели первый футбольный матч с начала войны в Украине.

Местные волонтеры как смогли убрали поле, после чего стало возможно проведения игры. ​

Об этом сообщает Всеукраинский профессиональный союз "Футбол Украины" в Фейсбуке.

Со счетом 2:0 победу в нем одержала команда "Сонечко". Название второй команды не уточняется.

Добавим, что стадион имени Юрия Гагарина является домашней ареной команды украинской Премьер лиги ФК "Десна" (Чернигов).

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

С начала российского вторжения в Украину черниговский стадион несколько раз был обстрелян оккупантами. В середине апреля на арене начали проводить демонтаж разрушенной трибуны.

Также ранее стало известно, что разрушенный в Чернигове стадион поможет восстановить футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд, цвета которого защищал уроженец Черниговщины Андрей Ярмоленко.

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