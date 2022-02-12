В последнюю субботу весны, 28 мая, на харьковском стадионе "Металлист" пройдет уникальное событие — Metalist All-Star Game.

На матч между нынешним составом команды против легенд харьковского клуба 2005-2013 годов продано уже 31 500 билетов.

Харьковчан ждет неповторимое событие, которому не найти аналогов в истории украинского футбола! Клейтон Шавьер, Кристиан Вильягра, Марко Девич, Джонатан Кристальдо, Эдмар и другие футбольные звезды вновь выйдут на поле нашего "Паучка".

Начало суперматча в 18:00.

Билеты можно приобрести в кассе № 1 стадиона "Металлист", а также из любой точки мира онлайн.

Напоминаем, что на Metalist All-Star Game действуют сезонные абонементы. Также попасть на матч можно, купив билет с помощью карты "єПідтримка".