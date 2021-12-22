Сергей Ребров вместе с семьей живет в Дубае.

Супруга главного тренера эмиратского клуба "Аль-Айн" Сергея Реброва Анна рассказала о жизни семьи в ОАЭ.

Об этом супруга тренера рассказала для YouTube-канала SportArena.

Вместе с Ребровым в страну переехали его жена, а также двое сыновей - Никита и Александр. Семья живет в Дубае.

Анна рассказала о том, как проходить день семьи, а также о том, как Ребров любит проводить свободное время.

"Вечерами, когда детки спят, мы любим с мужем сесть на балконе, посмотреть какой-то фильм. Здесь мы просыпаемся рано. Не все, конечно - Сергей может поспать немного дольше. Я просыпаюсь в 6.30-6.45, чтобы собрать детей в садик и школу, так как здесь раньше начинается учеба, чем в Будапеште или в Киеве. Потом у меня есть время для себя. Просыпается Сергей, мы можем вместе пойти в спортзал, или также он любит утром кататься на велосипеде, а я могу в это время подняться в спортзал", - сказала Реброва.

"Когда у нас совпадают выходные у Сергея и детей, мы их проводим вместе. Стараемся выехать в какие-то парки развлечений, аквапарки, торговый центр - погулять с детьми, пообедать. Или же дома сделать вкусный ужин, посмотреть вместе фильм", - также рассказала она, добавив, что Ребров любит по вечерам кататься на велосипедах с детьми.

Супруга тренера рассказала, что в зимнее время года Ребров успевает вернуться домой до того, как дети уснули:

"Первое время было настолько жарко, что тренировки у Сергея были поздно вечером. Пока он доезжал с Аль-Айна в Дубай, было уже очень поздно, дети уже засыпали. Сейчас погода стала лучше - не так жарко, тренировки передвинулись, и Сергей сейчас приезжает к девяти, успевает увидеть детей, пожелать им спокойной ночи, почитать перед сном".

Реброва также вспомнила, как они выбирали апартаменты для жизни:

"Было много разных моментов, которые нужно было учесть при выборе жилья. Один из важных моментов был в том, чтобы рядом была прямая дорога на город Аль-Айн, куда мужу нужно каждый день ездить на тренировки. Это занимает у него приблизительно полтора часа в одну сторону и столько же в другую. Дубай славится своими пробками, поэтому это было первое, на что мы обращали внимание. Также мы хотели, чтобы апартаменты были на море, чтобы мы могли выходить на пляж. Также рассматривали апартаменты, чтобы рядом был хороший детский сад".

Поддержать украинского тренера на матчах у семьи пока не получается.

"На футбольном матче я здесь ни разу не была. В Дубае как-то большее мужское население присутствует на стадионе. Женщинам здесь не принято ходить на футбольные матчи, хотя, по-моему, можно. Сергей тоже мне говорит: "Давай, пока будешь дома смотреть". Первое время Никита не ездил на матчи. Сейчас только на товарищеские игры Сергей может взять его. На официальные матчи не пускают детей в возрасте до 12 лет. Это, по-моему, связано с ковидом", - сказала Анна.

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