Сергей Ребров весной 2022-го года покинет "Аль-Айн".

Эмиратский клуб "Аль-Айн" получил сообщение от тренера Сергея Реброва о желании прекратить сотрудничество по истечению контракта весной 2022-го года.

Такую информацию обнародовал Матч ТВ со ссылкой на собственные источники.

Заменить украинца может сербский наставник Марко Николич, возглавлявший московский "Локомотив". Руководство "Аль-Айна" уже контактировало с ним.

Соглашение Реброва с "Аль-Айном" действует до весны 2022-го года. Заметим, что "Аль-Айн" после 10 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, а сам Ребров трижды подряд признавался лучшим тренером месяца.

Сергей Ребров: карьера и достижения

Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.

С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном", который возглавил в июне.

Автор: Артем Будрин