Рауль Рианчо признался в любви к России.

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо просится в тренерский штаб к Валерию Карпину, возглавляющему сборную России.

Слова 61-летнего испанца приводит "РБ Спорт".

"Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если был бы счет 7:4 - не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России. Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем чемпионат мира в Катаре, я люблю Россию", - сказал Рианчо.

Последним местом работы Рауля был московский "Спартак", где он в 2018 году сначала был ассистентом Массимо Карреры, а затем тренировал команду на правах исполняющего обязанности тренера. В своей карьере Рауль также работал в казанском "Рубине" и испанском "Леванте".

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Автор: Артем Будрин