Рауль Рианчо считает, что сборная России обладает незаурядным потенциалом.

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо не прочь поработать с национальной сборной России по футболу.

61-летний испанский специалист озвучил свое желание в интервью для "Спорт-Экспресс".

"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В киевском "Динамо" мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", - заявил Рианчо.

Ныне тренером сборной России работает Станислав Черчесов, который смог привести российских футболистов к четвертьфиналу чемпионата мира 2018 года. Впрочем, на Евро-2020 российские футболисты провалились и сейчас Черчесов рискует потерять свой пост.

Последним местом работы Рауля Рианчо был московский "Спартак", где он в 2018 году сначала был ассистентом Массимо Карреры, а затем тренировал команду на правах исполняющего обязанности наставника. В своей карьере Рауль также работал в казанском "Рубине" и испанском "Леванте".

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Автор: Артем Будрин