Артем Дзюба считает, что сборная России проиграла сама себе.

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании (1:4) и вылет команды с Евро-2020.

"Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались", - сказал Дзюба после игры в эфире "Матч ТВ", передает sports.ru.

Также, как передает Twitter УЕФА, Дзюба после матча заявил, что российская сборная в "полной попе".

"Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол - сумасшедший удар. И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы все это прекрасно понимали, знали и разбирали досконально.

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И пропускаем такой гол... Потом опять себе привозим. Это не говорит о том, что тот или иной, мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. Ни тренерский штаб, ни кто-то другой, а мы, игроки, проиграли. Мы в полной попе", - сказал футболист.

Отметим, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов после матча заявил, что "в плане качества игры и готовности это была наша самая лучшая игра".

Евро-2020: группа В

В параллельном матче этой группы Бельгия обыграла Финляндию (2:0) и, набрав 9 очков, финишировала на первом месте.

Дания, Финляндия и Россия набрали по 3 очка. Все эти очки они набрали в матчах друг против друга. Таким образом, места в группе распределялись за счет разницы мячей в матчах этих трех команд друг с другом. Она оказалась лучшей у датчан (4:2), которые и заняли второе место. Финляндия финишировала третьей (разница мячей 1:1), а Россия - последней (2:4).

Уже известно, что в 1/8 финала Дания сыграет с Уэльсом, а Бельгия узнает своего соперника позже.

Финляндия еще может надеяться на выход в плей-офф с третьего места, но показатели финнов уже хуже, чем у команд из групп А и С: Швейцарии и Украины.

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Автор: Антон Дударь