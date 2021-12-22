Капитан "Дженоа" Доменико Кришито высказался о работе главного тренера генуэзцев Андрея Шевченко после сенсационного успеха в матче с "Аталантой" в 19-м туре чемпионата Италии.
Цитирует 34-летнего экс-защитника сборной Италии DAZN.
"Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали", - сказал Доменико.
"Это важный результат больше с психологической точки зрения, чем в борьбе за выживание. Мы видим луч надежды, дорога длинная, и мы должны продолжать работать в том же духе", - добавил Кришито.
Напомним, что Сергей Ребров поделился своим мнением о работе "Шевы" в "Дженоа".
Читайте также"Мы можем лучше": Шевченко подвел итоги матча Дженоа - Аталанта
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.