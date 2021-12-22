Генуэзцы ведут борьбу за выживание в Серии А.

Капитан "Дженоа" Доменико Кришито высказался о работе главного тренера генуэзцев Андрея Шевченко после сенсационного успеха в матче с "Аталантой" в 19-м туре чемпионата Италии.

Цитирует 34-летнего экс-защитника сборной Италии DAZN.

"Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и сегодня мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали", - сказал Доменико.

"Это важный результат больше с психологической точки зрения, чем в борьбе за выживание. Мы видим луч надежды, дорога длинная, и мы должны продолжать работать в том же духе", - добавил Кришито.

Напомним, что Сергей Ребров поделился своим мнением о работе "Шевы" в "Дженоа".

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