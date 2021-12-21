Команда украинского тренера остановила мощного соперника.

"Дженоа" Андрея Шевченко в 19-м туре чемпионата Италии дома принимал "Аталанту" Руслана Малиновского. Это был восьмой матч украинского специалиста в качестве главного тренера генуэзцев.

Встреча неожиданно завершилась без голов.

Бергамаски набрали 38 очков и замыкают топ-4 турнирной таблицы Серии А. В активе "Дженоа" теперь 11 очков и они расположились на 18-м месте - покинуть зону вылета не удалось.

Заметим, что Малиновский провел на поле 65 минут и не успел за это время "огорчить" Шевченко своими голами.

"Дженоа" - "Аталанта" - 0:0

"Дженоа": Сиригу, Васкес, Бани, Бираски, Камбиассо, Стураро (Эрнани, 88), Бадель, Портанова (Мелегони, 88), Кришито (Гильоне, 68), Дестро (Пандев, 72), Экубан

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Демирал, Дьимсити, Дзаппакоста, Фройлер (де Роон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур, Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65), Сапата (Муриэль, 46)

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