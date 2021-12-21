"Дженоа" Андрея Шевченко в 19-м туре чемпионата Италии дома принимал "Аталанту" Руслана Малиновского. Это был восьмой матч украинского специалиста в качестве главного тренера генуэзцев.
Встреча неожиданно завершилась без голов.
Бергамаски набрали 38 очков и замыкают топ-4 турнирной таблицы Серии А. В активе "Дженоа" теперь 11 очков и они расположились на 18-м месте - покинуть зону вылета не удалось.
Заметим, что Малиновский провел на поле 65 минут и не успел за это время "огорчить" Шевченко своими голами.
"Дженоа" - "Аталанта" - 0:0
"Дженоа": Сиригу, Васкес, Бани, Бираски, Камбиассо, Стураро (Эрнани, 88), Бадель, Портанова (Мелегони, 88), Кришито (Гильоне, 68), Дестро (Пандев, 72), Экубан
"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Демирал, Дьимсити, Дзаппакоста, Фройлер (де Роон, 46), Копмейнерс (Пикколи, 84), Хатебур, Миранчук (Пашалич, 65), Малиновский (Иличич, 65), Сапата (Муриэль, 46)
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- Ранее "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).
- Свою первую победу Шевченко удалось добыть лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.