Владимир Зеленский опубликовал посты в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Зеленский опубликовал посты с разным текстом в Twitter и Instagram.

"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки! Потому что это - наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!", - написал Зеленский в Twitter.

"Игра. Непростая, эмоциональная, изнурительная. Игра, которая держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты. Да, не все удалось. Но у нас точно еще есть шанс. Верим и продолжаем поддерживать нашу сборную! Только вперед! Слава Украине!", - говорится в публикации президента в Instagram.

Украина - Австрия: итоги матча

Сборная Украины проиграла австрийцам со счетом 0:1 и потеряла второе место в группе С.

По итогам 3-го тура с 3 набранными очками Украина заняла третье место в группе. Теперь выйти в плей-офф "желто-синие" могут только в том случае, если попадут в число четырех лучших команд среди тех, которые займут третьи места.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.

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Автор: Антон Дударь