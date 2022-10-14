"Динамо" проиграло все четыре игры в групповом раунде Лиги Европы и потеряло шансы выйти в плей-офф турнира.

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" в номинально домашней игре проиграло "Ренну" со счетом 0:1.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных.

"Хочу сказать, что мы играли против очень сильной команды, которая провела хорошую работу на трансферном рынке. У них 15 футболистов примерно одного уровня стоимостью 20-25 миллионов, и они стоят этих денег. Я почти уверен, что в этом сезоне они завершат чемпионат на втором месте после ПСЖ.

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Могу только поздравить нашу команду, нужно учитывать все проблемы, с которыми нам пришлось встретиться, а также большое количество переездов", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Румынский специалист также рассказал, чего, по его мнению, не хватило "Динамо", чтобы победить в игре против "Ренна".

"Не хватило не только остроты, но и свежести, концентрации, что приводило к ошибкам. То после аута пропускаем, то после углового. Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а должны постоянно переезжать.

Повторюсь, хочу поздравить свою команду, ведь, несмотря на все трудности, считаю, сегодня мы очень хорошо отыграли матч", - сказал Луческу.

Кроме того, Мирча Луческу прокомментировал ситуацию в группе В после четырех туров.

"В нашей группе ситуация для нас непростая. С самого начала предполагал, что будет тяжело. Эти четыре поражения… Но, повторюсь, у нас постоянные переезды, травмы.

Да, мы потерпели четыре поражения, но играли против таких соперников, как "Ренн", "Фенербахче", которые потратили очень много денег на трансферном рынке на качественных футболистов. Остается сыграть еще два матча в групповом этапе Лиги Европы, мы будем делать максимум, что только сможем, чтобы занять третье место.

Относительно АЕКа, следует отметить, что это не слабая команда, в этой команде хорошие исполнители, игравшие в сильных чемпионатах Испании, Италии и т.д., и очень опытные. Нам досталась достаточно серьезная группа, и из сложившейся ситуации постараемся выжать максимум", - резюмировал румынский тренер.

Добавим, что "Динамо", проиграв "Ренну", продлило свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения). Тем самым киевляне превзошли украинский антирекорд, принадлежавший самим динамовцам на пару с "Зарей". Последнюю победу в родных стенах в Лиге Европы "бело-синие" одержали 19 сентября 2019 года, обыграв в группе "Мальме" со счетом 1:0.

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После четырех сыгранных туров в активе "Динамо" 0 набранных очков и "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице квартета В. Лидируют в группе "Фенербахче" и "Ренн" - по 10 баллов. АЕК с 3 очками идет на третьей строчке.

Команда Мирчи Луческу полностью провалилась в этом розыгрыше Лиги Европы и уже потеряла даже математические шансы пробиться в плей-офф турнира. Единственная надежда киевлян на евровесну - обойти АЕК в турнирной таблице и с третьего места пробиться в 1/16 финала Лиги конференций.

Напомним, неделю назад "Динамо" уступило "Ренну" в выездном матче третьего тура группового турнира ЛЕ со счетом 1:2. В предыдущих турах команда Луческу также проиграла "Фенербахче" (1:2) и кипрскому клубу АЕК (0:1).

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