Энцо Фернандес верит в победу "Челси" в игре против "Реала".

В среду, 12 апреля, "Челси" сыграет первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Звездный полузащитник лондонского клуба Энцо Фернандес прокомментировал предстоящий матч. Аргентинец отметил, что футболисты "Челси" не боятся соперника и они верят, что способны победить в этой дуэли.

"Фрэнк Лэмпард рассказал нам, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда имела сложный период. Мы не боимся "Реал". Мы знаем, что Мадрид – большой клуб с невероятной историей. Но мы верим в свой план, верим в то, что сможем сделать. Есть уважение к сопернику, потому что это футбол, потому что мы знаем, насколько они сильны.

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Кризис? Наши игроки сильны ментально, а команда дружна. Наше настроение непреклонно. Мы знаем историю, знаем, что играть на "Бернабеу" сложно, но я рад быть здесь. В Мадриде случались разные потрясающие вещи. Мы постараемся сдержать "Реал" с помощью наших защитников, постараемся провести образцовый матч", - приводит слова Энцо Фернандеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, Энцо Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" в январе этого года за 121 миллион евро. В декабре прошлого года 22-летний полузащитник стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Аргентины, которая в финале мундиаля в Катаре победила Францию.

Фернандес был признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2022.

Добавим, что "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. Мадридский клуб в финале прошлого года победил английский "Ливерпуль".

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне на пути в финал ЛЧ "Реал" выбил "Челси". Это случилось на стадии 1/4 финала. Первая игра в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу "сливочных", а в ответной игре в Мадриде с аналогичным счетом выиграли "синие". Таким образом, игра перешла в дополнительное время, где сильнее оказались мадридцы.

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