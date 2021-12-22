Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче чемпионата Италии против "Аталанты".
"Нам нужно было проявить характер, мы вышли на матч с большим желанием. Эта команда хочет бороться за результат, и у нее есть сердце, это было доказано в этом матче", - подчеркнул Шевченко.
Украинский специалист заявил, что "Дженоа" может играть лучше:
"Мы можем действовать лучше, особенно в атаке - у нас мало остроты и присутствия впереди, но я доволен тем, какую работу мы проделали в этом матче. На этой неделе мы в первую очередь работали над передачами в коридоры, потому что "Аталанта" хорошо располагается на поле".
"Я поздравил Джан Пьеро Гасперини после финального свистка, потому что он всегда строил отличные команды, где бы не работал. Он подает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшней битвой", - также сказал Шевченко, передает Football Italia.
Матч "Дженоа" - "Аталанта" завершился без забитых голов - 0:0.
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Также тренер "Дженоа" заявил, что ждет трансферов в зимнее межсезонье:
"Я попросил спортивного директора найти игроков, чтобы мы также могли переходить на схему игры 4-3-3".
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- Свою первую победу Шевченко удалось добыть лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.