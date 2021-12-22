Команда украинского тренера отобрала очки у команды Руслана Малиновского.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче чемпионата Италии против "Аталанты".

"Нам нужно было проявить характер, мы вышли на матч с большим желанием. Эта команда хочет бороться за результат, и у нее есть сердце, это было доказано в этом матче", - подчеркнул Шевченко.

Украинский специалист заявил, что "Дженоа" может играть лучше:

"Мы можем действовать лучше, особенно в атаке - у нас мало остроты и присутствия впереди, но я доволен тем, какую работу мы проделали в этом матче. На этой неделе мы в первую очередь работали над передачами в коридоры, потому что "Аталанта" хорошо располагается на поле".

"Я поздравил Джан Пьеро Гасперини после финального свистка, потому что он всегда строил отличные команды, где бы не работал. Он подает пример другим тренерам. Он также поздравил меня с сегодняшней битвой", - также сказал Шевченко, передает Football Italia.

Матч "Дженоа" - "Аталанта" завершился без забитых голов - 0:0.

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Также тренер "Дженоа" заявил, что ждет трансферов в зимнее межсезонье:

"Я попросил спортивного директора найти игроков, чтобы мы также могли переходить на схему игры 4-3-3".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко