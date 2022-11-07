В плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Ренна".

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА.

Своего соперника на этой стадии узнал единственный представитель Украины в турнире - донецкий "Шахтер". Согласно результатам жеребьевки, "горняки" сыграют против французского "Ренна".

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнением относительно результатов жеребьвеки.

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"Получили хорошего соперника, который показал себя в группе Лиги Европы. Особенно в двух матчах с киевским "Динамо", которое дважды обыграл. Они находятся сейчас на третьей строчке в сильной французской лиге, поэтому мы можем говорить об очень квалифицированном оппоненте, к которому проявляем максимальное уважение.

Однако должны обратить внимание на то, что мы – "Шахтер". Мы будем сражаться до конца и верим в свои силы. Есть еще время подготовиться. Сейчас мы сосредоточены на УПЛ, где в оставшихся четырех турах хотим заработать максимум очков. А к матчам с "Ренном" будет достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться. От просмотра жеребьевки у меня создалось такое впечатление, что представители "Ренна", увидев "Шахтер", тоже не остались равнодушными. Мы показали, на что способны, и я уверен, что они тоже испытывают уважение к нашей команде.

Имеет ли значение, где начинать – дома или на выезде? Каждый из нас – тренеры, команда – хочет играть в свободном Киеве, Львове, Украине, где смогли бы прийти болельщики и поддержать нас. Однако сегодня ситуация такова, что вынуждены думать о домашнем матче в Варшаве. Надо быть сфокусированным на игре, изменить мы здесь ничего не можем. Впереди зимние сборы, и будет время, чтобы подготовиться к этому первому раунду плей-офф. Думаю, нас ждет очень тяжелый матч. Но, еще раз повторю, мы – "Шахтер", и мы будем биться до конца", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "горняков".

Добавим, что первые стыковые матчи Лиги Европы запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля.

Первый матч против "Ренна" будет номинально домашним для "Шахтера", ответная игра пройдет во Франции.

Напомним, "Шахтер" начинал свой еврокубковый путь в групповом раунде Лиги чемпионов. Донецкий клуб выступал в группе с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком". "Горняки" набрали 6 очков и вышли в плей-офф Лиги Европы.

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