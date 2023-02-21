Украинский вингер пока не может проявить себя с лучшей стороны в чемпионате Англии.

В субботу, 18 февраля, лондонский "Челси" сенсационно проиграл "Саутгемптону" в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

Во втором тайме этого противостояния на поле появился украинский вингер "синих" Михаил Мудрик. 22-летний футболист не помог команде уйти поражения, однако все равно сумел установить антирекорд АПЛ.

Как сообщает издание Football London, за 40 минут проведенных на поле бывший игрок "Шахтера" 20 раз терял мяч, что стало антирекордом АПЛ среди футболистов, которые выходили на замену во втором тайме.

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Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро в качестве основной выплаты, еще 30 миллионов евро "Шахтер" получит в качестве бонусов при активации различных условий во время действия контракта, в том числе победа в АПЛ и Лиге чемпионов.

Украинский вингер дебютировал за "Челси" в игре с "Ливерпулем" (0:0). Всего в составе лондонского клуба Мудрик сыграл пять матчей, результативными действиями не отличался.

Добавим, что в игре против "Ливерпуля" Мудрик установил новый рекорд АПЛ. Украинец стал самым быстрым футболистом чемпионата в нынешнем сезоне.

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