Виктор Леоненко раскритиковал трансферную политику лондонского "Челси".

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим мнением о неудачных выступлениях Михаила Мудрика в "Челси".

Эксперт считает, что на данный момент все покупки лондонского клуба, который потратил на трансферы в этом сезоне более 600 миллионов евро, не оправдывают себя.

"Я уже устал отвечать. Мудрик выглядит сырым... А кто виноват, что покупали его за 70+30? Мудрик, Ринат Ахметов, Палкин, Срна? Виноваты вы ("Челси" - прим.), вы же трактористы. Футболист пришел и не может показывать. А что он здесь показывал? Он и здесь даже не успел проявить себя.

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"Шахтеру" надо сказать спасибо, что продали за такие деньги, а там уже дело футболиста, если он проявляет себя, то хорошо, если нет - значит "Челси" будет мучиться и ждать. Он что там один? 600 миллионов потратили и сами знаете, где они идут.

Шевченко же написал, что надо подождать. Подумаешь - более полумиллиарда выбросили. Так что Мудрик здесь ни при чем. Виноваты те, кто покупает. Ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать внимание, если нет - то пусть продолжает тренироваться", - сказал Виктор Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе этого года. Трансфер украинца обошелся лондонскому клубу в 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов "горняки" могут получить за Мудрика в качестве бонусов.

В составе "Челси" Михаил сыграл 7 матчей и отличился 1 голевой передачей.

После 27 туров "синие" идут на 10-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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