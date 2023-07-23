"Челси" победил "Брайтон" в товарищеском матче со счетом 4:3.

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал свой дебютный гол в составе "Челси".

Накануне украинец отличился за "синих" в матче против "Брайтона", чем помог лондонцам одержать победу.

"Мне понравилось. Когда я пробивал по воротах, то ни о чем не думал. Я просто многое практиковал такие моменты на тренировках. Это пришло из тренировок.

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Мое взаимопонимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был наш первый матч вместе", - приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.

Добавим, что "Челси" выиграл у "Брайтона" со счетом 4:3. Мудрик вышел на поле во втором тайме.

В рамках предсезонного турне по США у "Челси" запланировано еще три поединка, в которых "синие" сыграют с "Ньюкаслом", "Фулхэмом" и "Боруссией" Дортмунд.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе этого года. Лондонский клуб заплатил "горнякам" за переход украинца 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро донецкий клуб получит в качестве бонусов.

Вингер сборной Украины подписал контракт с "синими" до лета 2031 года.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 17 матчей в составе "Челси" и отличился 2 результативными передачами.

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