Мирча Луческу прокомментировал поединок сборной Украины против Италии.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился своим мнением о поединке 10-го тура квалификации Евро-2024 Украины против Италии.

Румынский специалист отметил, что украинские футболисты сделают все, чтобы завоевать путевку на чемпионат Европы в это сложное для страны время.

"Половина сборной состоит из игроков, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молоды в донецком "Шахтере" и киевском "Динамо". Они пригласили меня на этот момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим.

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Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны, и они также захотят добиться успеха в квалификации", - приводит слова Луческу Tuttosport.

Напомним, поединок сборной Украины против Италии состоится 20 ноября на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, "сине-желтым" необходимо обыграть "Скуадру Адзурру", в то время как соперникам хватит и ничьей.

Добавим, что сборная Украины ранее никогда не выигрывала у Италии. Команды встречались 9 раз: 7 побед "Скуадры Адзурры" и две ничьи.

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