В понедельник, 20 ноября, состоится поединок 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Игра пройдет на стадионе "БайАрена" в Леверкузене (Германия). Обслужит эту встречу испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.
Сборная Италии в рамках отбора на ЧЕ-2024 набрала 13 очков и занимает второе место в группе C. Столько же баллов и у сборной Украины, которая идет на третьей строчке. Чтобы получить прямую путевку в финальную часть континентального первенства подопечным Сергея Реброва нужно обыграть "Скуадру Адзурру". Итальянцев, в свою очередь, устроит и ничья в этой игре.
Стоит отметить, что сборная Украины ни разу в своей истории не побеждала национальную команду Италии. Ранее они встречались девять раз: 7 побед "Скуадры Адзурры" и две ничьи.
Украина - Италия: трансляция
Поединок Украина - Италия будет транслироваться в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. Кроме того, этот матч в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, первая игра сборной Италии против Украины в рамках текущего отборочного турнира закончилась победой "Скуадры Адзурры" со счетом 2:1. В составе итальянской команды два гола забил Давиде Фраттези. За "сине-желтых" забил Андрей Ярмоленко.