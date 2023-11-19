Матч против Италии будет решающим для Украины в отборе на ЧЕ-2024 по футболу.

В понедельник, 20 ноября, состоится поединок 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Игра пройдет на стадионе "БайАрена" в Леверкузене (Германия). Обслужит эту встречу испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Сборная Италии в рамках отбора на ЧЕ-2024 набрала 13 очков и занимает второе место в группе C. Столько же баллов и у сборной Украины, которая идет на третьей строчке. Чтобы получить прямую путевку в финальную часть континентального первенства подопечным Сергея Реброва нужно обыграть "Скуадру Адзурру". Итальянцев, в свою очередь, устроит и ничья в этой игре.

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Стоит отметить, что сборная Украины ни разу в своей истории не побеждала национальную команду Италии. Ранее они встречались девять раз: 7 побед "Скуадры Адзурры" и две ничьи.

Украина - Италия: трансляция

Поединок Украина - Италия будет транслироваться в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. Кроме того, этот матч в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, первая игра сборной Италии против Украины в рамках текущего отборочного турнира закончилась победой "Скуадры Адзурры" со счетом 2:1. В составе итальянской команды два гола забил Давиде Фраттези. За "сине-желтых" забил Андрей Ярмоленко.

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