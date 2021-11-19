Цыганков мог продолжить карьеру в Испании или Италии.

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями об игре главной звезды киевского гранда Виктора Цыганкова и заявил, что у украинского футболиста были предложения от известных европейских клубов.

Как рассказал белорусский специалист, интерес к Цыганкову проявлял один из клубов итальянской Серии А, а также гранд испанского футбола - мадридский "Атлетико".

"Интерес "Шальке" к Цыганкову, за которого давали 20 млн евро? У меня нет информации об интересе "Шальке". Знаю, что итальянский клуб отдавал за него деньги и достаточно серьезные. Знаю, что сейчас у него был вариант с "Атлетико" Мадрид. Почему он не состоялся… Может, послужил причиной футбол, в который играет команда, может, не совпали цифры. Никто не знает, как было на самом деле. Но я говорю о том, что слышал", - сказал Хацкевич в интервью YouTube-канала Пряма Червона.

Читайте также"Это неприемлемо": экс-тренер Динамо Хацкевич высказался о ситуации в Беларуси (видео)Александр Хацкевич также заявил, что в определенный момент Цыганков перестал прогрессировать в "Динамо", играя под его руководством. Экс-тренер "бело-синих" предположил, что отсутсвие прогресса вингера связано с какими-то психологическими проблемами молодого футболиста.

"Какие матчи уровня Лиги чемпионов вам приходят на ум, в которых Цыганков приносил результат? Витя хорош в чемпионате, он определяет результат. Он неплох был, когда ушел Андрюха Ярмоленко. В сентябре, октябре, ноябре 2017 года. Сборы он здорово прошел, вернулся на свою позицию – на правый фланг. Я ему доверил капитанскую повязку.

Сборы зимние он прошел хорошо. Мы "Олимпиакос" прошли, потом с "Лацио" хорошая у нас игра была. Потом у него какие-то проблемы начались понемногу и на каком-то этапе Витя остановился. Психологические ли это проблемы? Может быть. Есть матчи чемпионата, еврокубки, игры сборной. Где-то он, возможно, стал выбирать, к каким играм он может готовиться… Но это мое мнение. У Вити оно может быть другое", - добавил Хацкевич.

Читайте такжеЯрмоленко повторил достижение Шевченко в сборной УкраиныДобавим, что авторитетный портал Трансфермаркт оценивает стоимость атакующего хавбека "Динамо" в 25 миллионов евро.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"

Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".

Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года.

Первый гол в Премьер-лиге Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".

Цыганков - самый юный автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.

В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 207 матчей, в которых отличился 83 забитыми голами и 56 ассистами.

Цыганков занимает 7-е место в списке лучших бомбардриров "Динамо" со времени независимости Украины, по этом показателю он обошел Виктора Леоненко (79 голов).

С киевским клубом 24-летний вингер становился чемпионом Украины (2020/21), дважды выигрывал Кубок Украины (2019/20, 2020/21) и трижды Суперкубок страны (2018, 2019, 2020).

Автор: Владимир Медяник