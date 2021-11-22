Моуринью высказался о дебюте Шевченко в Серии А/ фото REUTERS

В рамках 14-го тура чемпионата Италии "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко играл против римской "Ромы" именитого португальца Жозе Моуринью. Поединок завершился победой "волков" со счетом 2:0.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника "грифинов". 

"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.

Читайте такжеДженоа - Рома: Шевченко объяснил поражение своей команды и рассказал об отношениях с МоуриньюЯ рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.

Самое замечательное, что Шевченко влюблен в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Андрей Шевченко: приход в "Дженоа"

Автор: Владимир Медяник