Португальский специалист видит хорошие перспективы у Шевченко в роли тренера.

В рамках 14-го тура чемпионата Италии "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко играл против римской "Ромы" именитого португальца Жозе Моуринью. Поединок завершился победой "волков" со счетом 2:0.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника "грифинов".

"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.

Читайте такжеДженоа - Рома: Шевченко объяснил поражение своей команды и рассказал об отношениях с МоуриньюЯ рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.

Самое замечательное, что Шевченко влюблен в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Андрей Шевченко: приход в "Дженоа"

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Сообщалось, кто вошел в тренерский штаб украинца.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Шевченко объяснил, почему не сможет зимой подписать в "Дженоа" игроков сборной Украины.

Автор: Владимир Медяник