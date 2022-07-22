Жоао Педру подписал с "Фенербахче" контракт на три года.

Турецкий "Фенербахче", который противостоит "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов, усилил линию атаки нападающим Жоао Педру из итальянского "Кальяри".

Об этом сообщила пресс-служба стамбульского клуба.

Сообщается, что трансфер Жоао Педру обошелся турецкому клубу в пять миллионов евро. Форвард подписал контракт на три года. Зарплата Педро в новом коллективе будет равна 2,5 миллиона евро в год.

Жоао Педру родился в Бразилии, перед тем как присоединиться к "Кальяри" в 2014-м успел поиграть за "Палермо", в Португалии, Уругвае и снова Бразилии.

Именно после прихода Жоао Педру "Кальяри" завоевал путевку в Серию А.

Жоао Педро забил 87 голов и отдал 20 ассистов за 273 матча за "Кальяри" во всех турнирах.

В этом году натурализованный бразилец дебютировал за национальную сборную Италии.

Стоит отметить, что против киевского "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов новичок "Фенербахче" сыграть не сможет.

Напомним, ответная игра "Динамо" против "Фенербахче" пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе турецкого гранда – "Шюкрю Сараджоглу".

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

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