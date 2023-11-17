Победу сборной Украины принесли голы Ваната, Батагова, Волошина и Краснопира.

В пятницу, 17 ноября, состоялся поединок пятого тура отбора на молодежный Евро-2025, в котором сборная Украины U21 играла против сверстников из Люксембурга.

Игра проходила на стадионе "Нуэва-Кондомина" в Мурсии (Испания) и завершилась разгромной победой "сине-желтых".

В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы забили один мяч - после передачи Назария Волошина отличился Владислав Ванат. Во втором тайме футболисты сборной Украины отличились еще трижды - голы забивали Арсений Батагов, Назарий Волошин и Игорь Краснопир.

Видео дня

Украина U21 - Люксембург U21 - 4:0

Голы: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопир, 74

Украина U-21: Нещерет, Салюк, Батагов (Дидык 82), Роман, Смоляков, Бражко (Очеретько 69), Рубчинский (Кучерявый 82), Ярмолюк, Волошин, Ванат (Краснопир 69), Вьюнник

Люксембург U-21: Латик, Торрес, Гонсалвеш, Мартинс (Клисурица 13, Байверлин 47), Соуза, Корреа, Ахмедджека, Бербери, Эркус, Турпинг, Эльшан

Предупреждения: Смоляков 72 - Бербери 27, 50

Удаление: Бербери 50

Сборная Украины набрала 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Далее расположились Англия и Сербия - по 6 очков. Сборная Люксембурга с 3 баллами идет на четвертой позиции.

В следующем туре отбора на молодежное Евро-2025 по футболу сборная Украины сыграет против Азербайджана. Игра состоится 21 ноября. Сборная Люксембурга в этот же день встретится с Сербией.

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