Бывший наставник сборной Украины сделал неожиданное признание.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мыслями о войне в Украине.

Легендарный украинский футболист признался, что хотел пойти на передовую и защищать свою родину после вторжения России.

"Да, я много раз думал об этом. Но это, вероятно, было бы не лучшим решением. Лучшее решение - пользоваться моими связями, говорить о войне, помогать гуманитаркой, создавать программы и общаться с благотворительными организациями.

Это то, чем я занят с начала войны", - рассказал Шевченко в интервью LadbibleTV.

Также Андрей Шевченко высказался о Президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я горжусь Президентом Зеленским! В невероятно сложной ситуации он поднялся, объединил людей, проявил огромное мужество. Он не уехал из страны, а остался здесь. И это стало отличным знаком, посланием для всех о том Украина собирается давать отпор и сражаться с несправедливостью. Думаю, что это прекрасный лидер для всех нас", - сказал Шевченко.

Ранее Шевченко закупил крупную партию медикаментов для нужд украинцев на общую сумму 400 000 евро. Также экс-тренер "Дженоа" рассказывал, что много раз плакал после начала войны и испытывал стресс. Он пообещал не возвращаться к тренерской деятельности, пока в Украине не наступит мир.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

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