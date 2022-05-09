Андрей Шевченко / фото REUTERS

Легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко еле сдержал эмоции, давая интервью итальянскому каналу Mediaset.

В глазах Шевченко начали появляться слезы, когда он рассказывал о войне в Украине.

Ранее "Шева" закупил крупную партию медикаментов для нужд украинцев на общую сумму 400 000 евро. Также экс-тренер "Дженоа" рассказывал, что много раз плакал после начала войны и испытывал стресс. Он пообещал не возвращаться к тренерской деятельности, пока в Украине не наступит мир.

"Сейчас я сосредоточен только на проектах помощи своей стране", - сказал Шевченко.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев тоже через слезы не смог завершить пресс-конференцию в Румынии.

Недавно друг и партнер Шевченко по "Динамо" Сергей Ребров признался, что перешел на украинский язык в общении.

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