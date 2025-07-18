Платини заметил следы взлома в своем доме.

В регионе Буш-дю-Рон на юге Франции ограбили дом трехкратного обладателя "Золотого мяча" и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Пропало около двадцати предметов, среди которых кубки и медали, пишет BFMTV.

Отмечается, что ограбление произошло утром 18 июля. Сам Платини рассказал, что он проснулся от шума в саду на своей усадьбе, после чего увидел мужчину в черной одежде с капюшоном, который уже убегал.

В издании поделились, что Платини заметил следы взлома в своем доме. Грабители, в частности, забрали предметы из пристройки, где звезда футбола хранил свои спортивные трофеи.

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В прокуратуре Марселя подтвердили, что уже начато расследование по факту ограбления с отягчающими обстоятельствами. Общую сумму ущерба еще не оценили.

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