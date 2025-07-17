В следующем туре квалификации донецкий клуб встретится с турецким грандом "Фенербахче".

В Финляндии состоялся ответный матч квалификации Лиги Европы между клубом "Ильвес" из Тампере и донецким "Шахтером". Поединок закончился со счетом 0:0.

В общем украинская команда имела существенное игровое преимущество на протяжении всего матча, нанеся 16 ударов по воротам соперника, против всего двух у финнов. Также игроки "горняков" несколько раз попадали в каркас ворот Виртанена, но удача была на стороне хозяев поля. Потому за все игровое время болельщики голов так и не увидели.

"Ильвес" - "Шахтер" - 0:0 (первый матч - 0:6)

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Предупреждения: Юккола, 70 - Винисиус, 40

"Ильвес": Виртанен - Кумпу, Миэттунен, Мяэнпяя - Улунду (Юккола, 58), Попович (Ветели, 58), Асперген (Тититенен, 68), Валлиус - Степин (Акиньеми, 68), Гютенен, Канга (8).

Запасные: Кркалич, Вяйрюнен, Рале, Вяйсянен, Риски, Моисио.

"Шахтер": Ризнык - Азарову, Грамм, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 55) - Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педриньо да Силва (Назарина, 81) - Невертон, Траоре (Элиас, 67), Эгинал5.

Запасные: Фесюн, Марлон, Кевин, Педриньо Азеведо, Матвиенко, Конопля, Алиссон.

В следующем туре квалификации донецкий клуб встретится с турецким грандом "Фенербахче". Матчи будут сыграны 24 и 31 июля.

Выступления "Шахтера" в Лиге Европы

В первом матче "Шахтер" играл дома лишь формально, ведь встреча состоялась на нейтральном поле в Словении. Украинский клуб одержал победу со счетом 6:0, превратив ответный матч в формальность.

Тренер "горняков" Арда Туран поздравил свою команду с победой "от всего сердца", отметив, что во всем мире непросто победить кого-либо с таким счетом.

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