УАФ определилась с кандидатом на пост тренера сборной Украины: кто стал фаворитом

75-летний Мирон Маркевич стал главным кандидатом на пост тренера сборной Украины после отставки Сергея Реброва.

Украинская ассоциация футбола определилась с основным претендентом на должность главного тренера национальной сборной после отставки Сергея Реброва.

Как сообщает UA-Футбол со ссылкой на источники, главным кандидатом стал 75-летний Мирон Маркевич.

Изначально в шорт-листе также фигурировали итальянский специалист Андреа Мальдера и украинский тренер Игорь Йовичевич, однако именно Мирон Маркевич стал главным претендентом на назначение.

Ожидается, что решение о новом наставнике сборной будет принято в ближайшее время. Сообщается, что назначение не имеет полной поддержки со стороны президента Андрея Шевченко, однако часть руководства убеждает его, что Маркевич является оптимальным вариантом в нынешней ситуации.

Смена тренера сборной

Изменения на тренерском мостике стали следствием неудачного выступления в отборе к чемпионату мира. В плей-офф сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3.

Мирон Маркевич с июля 2024 года находится без клуба после работы во львовских "Карпатах", где провел 29 матчей, одержав 20 побед.

Если назначение подтвердится, это станет его очередным возвращением к работе с национальной командой Украины.

