Львовский футбольный клуб "Карпаты" не смог отправиться на зимние тренировочные сборы в Испанию.
Как сообщает Tribuna.com, клуб получил запрет выехать за границу от Министерства молодежи и спорта Украины.
Согласно правилам пересечения государственной границы, в период действия военного положения за границу выезжать могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта. "Карпаты" выступают в Первой лиге - втором по силе дивизионе чемпионата Украины.
Таким образом, в Минспорта не нашли законных оснований для выезда львовского клуба из Украины.
Добавим, что львовские "Карпаты" планировали начать зимние тренировочные сборы 22 января. Клуб готовился принять участие в товарищеском турнире в Испании.
Напомним, "Карпаты" тренирует знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич. Под его руководством команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является главным президентом на выход в Премьер лигу.
В первой половине сезона "Карпаты" сыграли 18 матчей, в которых одержали 14 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.