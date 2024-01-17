Лидер Первой лиги "Карпаты" начнет зимний тренировочный сбор 22 января.

Львовский футбольный клуб "Карпаты" не смог отправиться на зимние тренировочные сборы в Испанию.

Как сообщает Tribuna.com, клуб получил запрет выехать за границу от Министерства молодежи и спорта Украины.

Согласно правилам пересечения государственной границы, в период действия военного положения за границу выезжать могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта. "Карпаты" выступают в Первой лиге - втором по силе дивизионе чемпионата Украины.

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Таким образом, в Минспорта не нашли законных оснований для выезда львовского клуба из Украины.

Добавим, что львовские "Карпаты" планировали начать зимние тренировочные сборы 22 января. Клуб готовился принять участие в товарищеском турнире в Испании.

Напомним, "Карпаты" тренирует знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич. Под его руководством команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является главным президентом на выход в Премьер лигу.

В первой половине сезона "Карпаты" сыграли 18 матчей, в которых одержали 14 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

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