Для бывшего футболиста ситуация представляется такой, будто Астафьева хочет на нем хайпануть.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский обратился к звезде шоу-бизнеса Дарье Астафьевой, которая волонтерит в ресторане, и рассказала, что экс-футболист нагло с друзьями требовал суп.

В Instagram Артем опубликовал видеоролик, где он разгружает гуманитарную помощь.

"Украина (прим. - эмоджи "сила"). Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. P.S. платье - топ. 6 супов... "Вымогал", это топчик", – написал возле видео Милевский.

Артем вспомнил в заметке и о платье модели, в котором она сидела на интервью у Владимира Петрова.

Артем Милевский: чем известен