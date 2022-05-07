Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский обратился к звезде шоу-бизнеса Дарье Астафьевой, которая волонтерит в ресторане, и рассказала, что экс-футболист нагло с друзьями требовал суп.
В Instagram Артем опубликовал видеоролик, где он разгружает гуманитарную помощь.
"Украина (прим. - эмоджи "сила"). Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. P.S. платье - топ. 6 супов... "Вымогал", это топчик", – написал возле видео Милевский.
Артем вспомнил в заметке и о платье модели, в котором она сидела на интервью у Владимира Петрова.
Артем Милевский: чем известен
- Форвард наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 асиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 асиста).
Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными выходками за пределами поля, в частности неравнодушием к ночным клубам и спиртному.
37-летний Милевский осенью 2021 года объявил о завершении карьеры и даже анонсировал прощальный матч.