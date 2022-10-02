"Милан" показал чемпионский характер в матче 8-го тура Серии А.

В субботу, 1 октября, в рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу "Милан" играл в гостях против "Эмполи".

Поединок команд завершился настоящей драмой. В компенсированное время ко второму тайму "Эмполи" удалось сравнять счет, однако "россонери" удалось забить еще дважды и вырвать победу в этом противостоянии.

В составе "Милана" голами отличились Анте Ребич, Фоде Балло-Туре и Рафаэл Леау. За "Эмполи" забил Недим Байрами.

Видео дня

"Эмполи" - "Милан" - 1:3

Голы: Байрами, 90+2 - Ребич, 79, Балло-Туре, 90+4, Леау, 90+7

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, де Винтер, Паризи, Камбьяги, Хендерсон (Байрами, 58), Грасси (Марин, 45), Хаас, Дестро, Пьяца (Бандинелли, 58), Ламмерс, Сатриано

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 39), Кьер (Дест, 73), Томори, Балло-Туре, Беннасер, Салемакерс (Крунич, 33), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 73), Жиру (Ребич, 73), Рафаэл Леау

Предупреждения: Кьер, Хаас, де Винтер, Луперто, Дзанетти

Обзор матча:

Добавим, что в истории Серии А до этого было только 3 случая, когда клубам удавалось забить 3 гола после 90-й минуты: "Перуджа" – "Реджина" (1:3, 5 января 1997 года), "Болонья" – "Наполи" (5:1, 2 ноября 1997 года) и "Фиорентина" - "Лацио" (1:3, 9 января 2016 года).

После этой победы "Милан" набрал 17 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. "Эмполи" остался на 14-м месте с 7 баллами в активе.

В следующем туре Серии А "Милан" сыграет на своем поле против туринского "Ювентуса" 8 октября. "Эмполи" днем позже в гостях померяется силами с "Торино".

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