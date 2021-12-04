Симон Кьер перенес операцию на колене.

Защитник итальянского "Милана" Симон Кьер травмировался и попал в лазарет на полгода.

Об этом сообщила пресс-служба "россонери".

Кьер получил травму в поединке "Дженоа" - "Милан" в 15-м туре Серии А. Симона уже прооперировали и до конца сезона он не помощник для своей команды.

Кьер пополнил состав "Милана" в январе 2020 года на правах аренды из "Севильи", а затем он стал полноценным игроком "россонери".

В текущем сезоне Кьер сыграл 11 игр в Серии А. Футболист был номинирован на награду "Золотой мяч-2021" и занял 18-ю позицию в голосовании.

32-летний Кьер - капитан сборной Дании, которая вышла в полуфинал Евро-2020. Симон стал героем турнира, когда спас Кристиана Эриксена от смерти прямо на футбольном поле.

Серия А: положение команд

Лидирует в Серии А "Наполи", который на 1 пункт опережает "Милан" (36 против 35 очков).

"Интер" и "Аталанта" имеют 34 и 31 балл соответственно.

"Ювентус" с 24 очками занимает 7-е место.

Автор: Артем Будрин