Защитник итальянского "Милана" Симон Кьер травмировался и попал в лазарет на полгода.
Об этом сообщила пресс-служба "россонери".
Кьер получил травму в поединке "Дженоа" - "Милан" в 15-м туре Серии А. Симона уже прооперировали и до конца сезона он не помощник для своей команды.
Кьер пополнил состав "Милана" в январе 2020 года на правах аренды из "Севильи", а затем он стал полноценным игроком "россонери".
В текущем сезоне Кьер сыграл 11 игр в Серии А. Футболист был номинирован на награду "Золотой мяч-2021" и занял 18-ю позицию в голосовании.
32-летний Кьер - капитан сборной Дании, которая вышла в полуфинал Евро-2020. Симон стал героем турнира, когда спас Кристиана Эриксена от смерти прямо на футбольном поле.
Серия А: положение команд
- Лидирует в Серии А "Наполи", который на 1 пункт опережает "Милан" (36 против 35 очков).
- "Интер" и "Аталанта" имеют 34 и 31 балл соответственно.
- "Ювентус" с 24 очками занимает 7-е место.