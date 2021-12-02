Кристиан Эриксен у себя на родине продолжает восстанавливаться.

29-летний полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен вновь начал тренироваться после остановки сердца в матче Евро-2020, которая произошла 173 дня назад.

Об этом сообщает Sky Sports.

У игрока действующий контракт с "Интером", однако согласно строгому итальянскому законодательству Эриксену запрещено выходить на поле в Серии А, потому что после Евро-2020 ему установили в сердце имплант (кардиовертер-дефибриллятор).

Таким образом, футболист вернулся в родной "Оденсе" на родине, за который он выступал в период с 2005 по 2008 год, чтобы тренироваться индивидуально, а потом, возможно, и с другими игроками в коллективе.

Продолжит ли карьеру Кристиан - пока что неизвестно.

Кристиан Эриксен: подробности остановки сердца

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Он пошатнулся и упал на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти Кристиана.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной и попросил их доиграть матч.

Эриксен пережил остановку сердца. Врач рассказал о том, как удалось спасти футболиста.

Кристиан Эриксен: справка

29-летний Эриксен известен по своим выступлениям за "Аякс", "Тоттенхэм", во время выступления за который стал расцениваться, как один из топ-полузащитников Европы, и "Интер".

С "Аяксом" он трижды становился чемпионом Нидерландов, с "Тоттенхэмом" доходил до финала Лиги чемпионов, а с "Интером" выиграл Серию А.

Эриксен четыре раза признавался лучшим футболистом года в Дании.

В составе сборной Дании Эриксен провел 109 матчей и забил 36 голов.

Автор: Артем Будрин