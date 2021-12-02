29-летний полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен вновь начал тренироваться после остановки сердца в матче Евро-2020, которая произошла 173 дня назад.
Об этом сообщает Sky Sports.
У игрока действующий контракт с "Интером", однако согласно строгому итальянскому законодательству Эриксену запрещено выходить на поле в Серии А, потому что после Евро-2020 ему установили в сердце имплант (кардиовертер-дефибриллятор).
Таким образом, футболист вернулся в родной "Оденсе" на родине, за который он выступал в период с 2005 по 2008 год, чтобы тренироваться индивидуально, а потом, возможно, и с другими игроками в коллективе.
Продолжит ли карьеру Кристиан - пока что неизвестно.
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Кристиан Эриксен: подробности остановки сердца
- Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией на групповом этапе Евро-2020. Он пошатнулся и упал на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти Кристиана.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной и попросил их доиграть матч.
- Эриксен пережил остановку сердца. Врач рассказал о том, как удалось спасти футболиста.
Кристиан Эриксен: справка
- 29-летний Эриксен известен по своим выступлениям за "Аякс", "Тоттенхэм", во время выступления за который стал расцениваться, как один из топ-полузащитников Европы, и "Интер".
- С "Аяксом" он трижды становился чемпионом Нидерландов, с "Тоттенхэмом" доходил до финала Лиги чемпионов, а с "Интером" выиграл Серию А.
- Эриксен четыре раза признавался лучшим футболистом года в Дании.
- В составе сборной Дании Эриксен провел 109 матчей и забил 36 голов.