Избил сантехника из-за отсутствия отопления: полиция взялась за дело экс-тренера 'Динамо'

Пострадавший находится в больнице.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения сотрудника коммунального предприятия.

Как сообщили в полиции, на днях в Печерское управление обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

"Для документирования происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и в настоящее время проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Пострадавшему было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице.

Так, по данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, в деле речь идет о бывшем главном тренере киевского "Динамо" Алексее Михайличенко.

Конфликт с участием Михайличенко

Как сообщал УНИАН, ранее журналистка Qirim.Media Наджие Аметова заявила, что Михайличенко избил сантехника из-за отсутствия отопления.

Она отметила, что сантехник ежедневно приезжает в центр Киева из Гостомеля и "с утра до поздней ночи делает все возможное, чтобы помочь людям". Кроме того, добавила журналистка, соседи из дома очень тепло отзываются о нем.

По словам Аметовой, сам Михайличенко заявил, что ему безразлична огласка инцидента, и что когда она позвонила ему, он вел себя пренебрежительно и посоветовал ей "отдыхать".

