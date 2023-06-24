Фанаты ПСЖ дважды за сезон освистали легендарного аргентинского форварда.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые высказался о свисте болельщиков ПСЖ в свой адрес.

Напомним, перед матчем 38-го тура французской Лиги 1 против "Клермона" часть фанатов ПСЖ освистала легендарного аргентинца. Также болельщики парижан освистывали Месси в марте во время игры против "Ренна".

"Поначалу все было замечательно, болельщики меня воодушевляли, и я часто об этом говорил. Но потом некоторые парижские фанаты стали относиться ко мне по-другому. Другая часть фанатов - большинство - относилась ко мне так же хорошо, как и в начале.

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Между нами случился раскол. Конечно, я этого не хотел. Но случилось так, как случилась уже ранее с Мбаппе и Неймаром. Таков их способ ведения дел. Но я все еще думаю о тех, кто поддерживал меня с самого начала", - приводит слова Месси RMC Sport.

Лионель Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2021 году. За период карьеры в парижском клубе аргентинец сыграл 75 игр, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

В июне этого года Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с американским клубом "Интер Майами".

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