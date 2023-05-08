"Аль-Хиляль" предлагает Лионелю Месси контракт с заоблачной зарплатой в 400 миллионов евро в год.

Форвард сборной Аргентины и французского "ПСЖ" покинет столицу Франции ради того, чтобы продолжить карьеру в клубе из Эр-Рияда, сообщает El Chiringuito TV.

По информации издания, аргентинец уже согласовал условия новоого контракта. Вместе с ним в саудовский клуб могут перейти его партнеры по "Барселоне" Жорди Альба и Серхио Бускетс - "Аль-Хилаль" сделал им предложения, чтобы убедить Месси присоединится к команде. По предварительной информации, контракт Бускетса будет расчитан на два года.

Кроме того, клуб планирует направить предложение партнеру Месси по "ПСЖ" Марко Верратти.

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В настоящее время Месси лидирует в списке фаворитов на завоевание "Золотого мяча". Места в первой таройке также занимают Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Мессии провел за ПСЖ 28 матчей в Лиге 1 и забил 15 голов, и его контракт закончится в конце сезона.

По информации СМИ, "Аль-Хиляль" предлагает Лионелю Месси контракт с заоблачной зарплатой в 400 миллионов евро в год, которая станет рекордной в истории мирового футбола.

Если Месси перейдет в "Аль-Хиляль", то будет выступать в одном чемпионате с Криштиану Роналду. Португалец этой зимой перебрался в саудовский "Аль-Наср".

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