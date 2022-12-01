Форвард ПСЖ побил рекорд Диего Марадоны по количеству игр на ЧМ в составе сборной Аргентины.

В среду, 30 ноября, состоялся поединок третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Польши.

Этот матч стал для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 22-м на чемпионатах мира.

Таким образом, нападающий французского ПСЖ побил рекорд легендарного Диего Марадоны по количеству игр на мундиалях в составе национальной команды Аргентины.

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В этих играх Лионель Месси отличился 9 забитыми голами.

Добавим, что больше матчей на чемпионатах мира, чем Месси, провели Паоло Мальдини (23), Мирослав Клозе (24) и Лотар Маттеус (25).

"Приятно поставить такой рекорд. Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда был счастлив, когда у меня дела шли хорошо", - сказал Месси.

Также отметим, что сборная Аргентины заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет против Австралии. Эта игра станет 1000-й в карьере Лионеля Месси.

Капитан сборной Аргентины сыграл три матча на мундиале в Катаре, записав себе в актив два забитых гола и одну результативную передачу.

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