Исход встречи решил гол экс-игрока ПСЖ Кингсли Комана.

Во вторник, 14 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ противостоял "Баварии".

Матч проходил на стадионе "Парк де Пренс" и завершился минимальной победой немецкого коллектива.

В первой половине игры "Бавария" владела мячом, пыталась создать голевые моменты, а ПСЖ действовал на контратаках. Голов забить ни одной из команд не удалось.

Видео дня

Счет в игре был открыт на старте второй половины игры - на 54-й минуте Кингсли Коман вывел "Баварию" вперед, забив гол в ворота своей бывшей команды.

После 70-й минуты ПСЖ стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда.

В компенсированное время был удален защитник мюнхенцев Бенжамен Павар. Но это не помешало "Баварии" одержать победу в Париже.

ПСЖ - "Бавария" - 0:1

Гол: Коман, 53

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Данилу (Витиньо, 75), Верратти, Солер (Мбаппе, 57), Месси, Неймар

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 46), Киммих, Горецка, Сане (Санишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 76), Шупо-Мотинг (Мюллер, 76)

Предупреждения: Неймар, Кимпембе - Павар

Удален: Павар (вторая желтая карточка, 92)

Обзор матча:

Напомним, ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Вас также могут заинтересовать новости: