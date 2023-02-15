Во вторник, 14 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ противостоял "Баварии".
Матч проходил на стадионе "Парк де Пренс" и завершился минимальной победой немецкого коллектива.
В первой половине игры "Бавария" владела мячом, пыталась создать голевые моменты, а ПСЖ действовал на контратаках. Голов забить ни одной из команд не удалось.
Счет в игре был открыт на старте второй половины игры - на 54-й минуте Кингсли Коман вывел "Баварию" вперед, забив гол в ворота своей бывшей команды.
После 70-й минуты ПСЖ стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда.
В компенсированное время был удален защитник мюнхенцев Бенжамен Павар. Но это не помешало "Баварии" одержать победу в Париже.
ПСЖ - "Бавария" - 0:1
Гол: Коман, 53
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Данилу (Витиньо, 75), Верратти, Солер (Мбаппе, 57), Месси, Неймар
"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 46), Киммих, Горецка, Сане (Санишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 76), Шупо-Мотинг (Мюллер, 76)
Предупреждения: Неймар, Кимпембе - Павар
Удален: Павар (вторая желтая карточка, 92)
Обзор матча:
Напомним, ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.