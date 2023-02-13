Первая дуэль грандов немецкого и французского футбола пройдет в Париже.

Во вторник, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ сыграет против мюнхенской "Баварии".

Игра пройдет в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

ПСЖ сыграет против "Баварии" в не лучший для себя период. Сейчас парижане находятся не в самой оптимальной форме, что показывают результаты команды. Из последних пяти матчей ПСЖ сумел выиграть только два, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

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Более того, непосредственно перед матчем с "Баварией" команда Гальтье потерпела два кряду поражения: против "Марселя" (1:2) в Кубке Франции и против "Монако" (1:3) в Лиге 1.

Кроме того, есть у ПСЖ и кадровые проблемы. Мбаппе пропустил уже два матча. Французский нападающий форсирует восстановление и может быть готов выйти против мюнхенцев, но точно не с первых минут. Есть вопросы о состоянии Хакими, Кимпембе, Неймара, Верратти и Месси.

"Бавария" также вошла во вторую часть сезона неудачно - трижды подряд сыграла в чемпионате Германии вничью. Однако в последних трех встречах мюнхенцы показали силу, одержав разгромные победи против "Майнца" в Кубке Германии (4:0), а также "Вольфсбурга" (4:2) и "Бохума" (3:0) в Бундеслиге.

ПСЖ - Бавария: прогноз

Аналитики отдают минимальное преимущество ПСЖ в этой дуэли.

Так, на победу немецкого гранда принимаются ставки с коэффициентом 2,60. Ничья - 3,80. Победа парижского коллектива оценивается коэффициентом 2,55.

Букмекеры считают, что матч ПСЖ - "Бавария" будет зрелищным: тотал больше 2,5 мяча котируется за 1,55, а тотал меньше 2,5 мяча оценен аналитиками в 2,55. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1,47. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2,70.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 8,00. Коэффициент на победу ПСЖ со счетом 2:1 - 9,70.

Проход парижан в четвертьфинал по итогам двух матчей оценен коэффициентом 2,43, а немецкого клуба - 1,60.

ПСЖ - Бавария: трансляция

На территории Украины противостояние ПСЖ и "Баварии" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлый раз ПСЖ и "Бавария" встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. По сумме двух игр парижане одержали победу и вышли в следующий раунд. Первый матч в Мюнхене закончился триумфом ПСЖ со счетом 3:2. Ответная игра в Париже завершилась минимальной победой "Баварии" (1:0).

Добавим, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" и ПСЖ проведут 8 марта в Мюнхене.

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