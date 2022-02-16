Жерсон Родригес, похоже, в скором времени вернется в киевское "Динамо".

Футбольный клуб "Труа", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Франции по футболу, досрочно прекратил сотрудничество с люксембургским нападающим Жерсоном Родригесом. Футболист был арендован у киевского "Динамо" до конца сезона-2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что данное решение клубом было принято "в качестве меры предосторожности".

Большей информации "Труа" не предоставляет, однако обещает более подробно сообщить о данной ситуации в ближайшее время.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Жерсона Родригеса уже исключали из команды. Бывший тренер "Труа" Лорен Баттлес был разочарован Жерсоном, его поведением вне поля и образом жизни с ночными клубами и спиртными напитками. Однако после назначения нового главного тренера 26-летний вингер сборной Люксембурга вернулся в состав команды и принял участие в трех играх.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, комментируя аренду Родригеса в "Труа", заявлял, что люксембургский футболист вел себя неадекватно.

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