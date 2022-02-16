Футбольный клуб "Труа", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Франции по футболу, досрочно прекратил сотрудничество с люксембургским нападающим Жерсоном Родригесом. Футболист был арендован у киевского "Динамо" до конца сезона-2021/22.
Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Отмечается, что данное решение клубом было принято "в качестве меры предосторожности".
Большей информации "Труа" не предоставляет, однако обещает более подробно сообщить о данной ситуации в ближайшее время.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года Жерсона Родригеса уже исключали из команды. Бывший тренер "Труа" Лорен Баттлес был разочарован Жерсоном, его поведением вне поля и образом жизни с ночными клубами и спиртными напитками. Однако после назначения нового главного тренера 26-летний вингер сборной Люксембурга вернулся в состав команды и принял участие в трех играх.
Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, комментируя аренду Родригеса в "Труа", заявлял, что люксембургский футболист вел себя неадекватно.
Жерсон Родригес: что известно о футболисте
- Родригес начинал карьеру у себя на родине - в Люксембурге.
- С 2017 по 2019 год Жерсон успел сменить три клуба: нидерландский "Телстар", молдавский "Шериф" и японский "Джубило Ивата".
- В "Динамо" Родригес перешел в августе 2019 года, но из-за конфликта с Алексеем Михайличенко он зимой уехал в аренду в турецкий "Анкарагюджю" на полгода. С лета 2020 Жерсон продолжил играть за "Динамо".
- Летом 2021 года он перебрался в "Труа" в аренду.
- В текущем сезоне Жерсон провел 12 поединков в рамках французской Лиги 1, в которых он забил один гол и отдал один ассист.
- За сборную Люксембурга Жерсон забил 7 голов в 34 матчах.