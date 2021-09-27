Поведение Жерсона Родригеса разрушало коллектив изнутри.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал аренду Жерсона Родригеса во французский клуб "Труа".

Слова владельца команды приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Шапаренко сегодня прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков - сегодня эти футболисты прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможность прогрессировать дальше. А если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес - сильный футболист, но он считал, что должен быть футболистом основного состава, и говорил об этом вслух. Он думал, что его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах. У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день незаменимых нет. Качество игры - самое главное", - сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что 26-летний Родригес начал знакомить с ночными клубами новичка "Динамо" Эрика Рамиреса.

Отметим, что Родригес закрутил роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая родила ему ребенка.

Жерсон Родригес: карьера

Родригес начинал карьеру у себя на родине - в Люксембурге.

С 2017 по 2019 год Жерсон успел сменить три клуба: нидерландский "Телстар", молдавский "Шериф" и японский "Джубило Ивата".

В "Динамо" Родригес перешел в августе 2019 года, но из-за конфликта с Алексеем Михайличенко он зимой уехал в аренду в турецкий "Анкарагюджю" на полгода. С лета 2020 Жерсон продолжил играть за "Динамо". Летом 2021 он перебрался в "Труа".

За сборную Люксембурга Жерсон забил 7 голов в 34 матчах.

Автор: Артем Будрин