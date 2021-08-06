Футболистка из Канады Ребекка Куинн выиграла золото Игр в Токио.

Игрок женской футбольной сборной Канады Ребекка Куинн стал первым в истории трансгендером, завоевавшим медаль Олимпийских игр.

Об этом сообщает France24.com.

В финальном матче олимпийского турнира по футболу женская сборная Канады выиграла у Швеции (1:1 и 3:2 по пенальти).

В 2020 году Куинн сделала каминг-аут, подчеркнув, что является трансгендерным мужчиной - человеком, которому приписали женский гендер при рождении, но идентифицирует он себя при этом с мужским гендером.

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Также Куинн тогда попросила использовать при упоминании о ней гендерно-нейтральные местоимения - "они" и "их", а ее имя сократилось до одного Куинн.

"Меня считают, возможно, одной из самых удобоваримых версий того, что значит быть трансгендером. Я белый, я транс-мужчина", - говорил Куинн.

Стоит также отметить, что Куинн сделал операцию по удалению груди, что не помешало ему приехать на Олимпиаду в составе женской сборной.

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Автор: Антон Дударь