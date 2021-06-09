В итальянской Серии А продолжается тенденция менять тренеров.

Римский "Лацио", который остался без тренера в это межсезонье, уже определился с кандидатом на замену.

Новым коучем "орлов" станет 62-летний Маурицио Сарри.

Об этом стало известно с официальной страницы клуба в Twitter.

В публикации команда изображена на одном коллаже с банком и сигаретой. Это прозрачный намек на то, что именно Сарри возглавит столичный клуб. Специалист известен своим пристрастием к курению, а также работой в банке до начала карьеры тренера.

Эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что "Лацио" финишировал на 6-й строчке и будет в следующем сезоне играть в Лиге Европы. Это был последний сезон для Симоне Индзаги в качестве тренера "орлов", так как он пошел на повышение и возглавил действующего чемпиона Италии - "Интер".

В Серии А из топ-10 команд не сменили тренера в это межсезонье пока лишь "Милан" и "Аталанта". "Ювентус", в частности, представил также нового коуча.

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Маурицио Сарри: карьера и достижения

Итальянский специалист сделал себе имя во время работы в "Наполи". Именно в тот период его стильный и красивый футбол нарекли термином "саррибол", хоть с неаполитанским клубом ему и не удалось завоевать трофеев.

После этого Сарри возглавил "Челси" и выиграл с лондонцами Лигу Европы в сезоне 2018/19. В Англии он проработал только год и вернулся на родину.

В сезоне 2019/20 Сарри тренировал "Ювентус" и выиграл Скудетто, но проиграл в финале Кубка Италии. С туринцами он проработал тоже лишь один сезон.

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Автор: Артем Будрин