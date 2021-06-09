Экс-звезда "Аякса", а ныне ключевой защитник обороны "Ювентуса" Маттейс Де Лигт рискует пропустить матч против Украины. Напомним, что уже 13 июня Нидерланды выйдут играть против команды Андрея Шевченко.
Де Лигт получил повреждение паха, но уже вернулся к тренировкам. 21-летний молодой человек два дня тренировался, но индивидуально и не участвовал в двухсторонке.
Об этом сообщает AD.
Врачи сборной будут готовить Маттейса до 13 июня, однако его участие под вопросом. Вероятно, что если игрока и смогут поставить на ноги, тренерский штаб захочет поберечь защитника для дальнейших матчей.
Напомним, что в сезоне 2018/2019 Де Лигт был капитаном в амстердамском "Аяксе" и поспособствовал тому, чтобы известный клуб сенсационно пробился в полуфинал Лиги чемпионов.
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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также Северную Македонию.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Матчи пройдут со зрителями.
- Перед чемпионатом сборная Украины провела три спарринга: 23 мая едва не проиграла сборной Бахрейна, 3 июня победила Северную Ирландию, а 7 июня разгромила Кипр.
- 1 июня тренерский штаб сборной объявил заявку команды на Евро-2020.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
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