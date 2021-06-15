На поединке будет работать единственный неевропейский рефери Евро-2020.

Стало известно, кто будет судить матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Главным арбитром этого матча назначен Фернандо Рапальини из Аргентины.

Его ассистентами будут аргентинцы Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Четвертым арбитром назначен словенец Славко Винчич. Арбитром VAR будет Алехандро Эрнандес.

Отметим, что Рапальини - единственный неевропейский главный арбитр на Евро-2020. Аргентинская бригада арбитров была приглашена на чемпионат Европы в рамках обмена судьями между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола.

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43-летний Рапальини один раз работал на матче с участием украинской команды. На победном для Украины ЧМ-2019 U-20 он судил матч группового этапа между Украиной и Нигерией (1:1).

Украина - Северная Македония: перед матчем

Матч Украина - Северная Македония пройдет 17 июня в Бухаресте. Начало - в 16.00.

Обе команды в 1-м туре потерпели поражения. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.

Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).

Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.

Сборной Украины из-за травмы в этом матче не сможет помочь полузащитник Александр Зубков.

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Автор: Антон Дударь