Стало известно, кто будет судить матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Главным арбитром этого матча назначен Фернандо Рапальини из Аргентины.
Его ассистентами будут аргентинцы Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Четвертым арбитром назначен словенец Славко Винчич. Арбитром VAR будет Алехандро Эрнандес.
Отметим, что Рапальини - единственный неевропейский главный арбитр на Евро-2020. Аргентинская бригада арбитров была приглашена на чемпионат Европы в рамках обмена судьями между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола.
Читайте также"Будет ли лучше?": УЕФА восхитился голом Ярмоленко на Евро-2020 (видео)
43-летний Рапальини один раз работал на матче с участием украинской команды. На победном для Украины ЧМ-2019 U-20 он судил матч группового этапа между Украиной и Нигерией (1:1).
Украина - Северная Македония: перед матчем
- Матч Украина - Северная Македония пройдет 17 июня в Бухаресте. Начало - в 16.00.
- Обе команды в 1-м туре потерпели поражения. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония проиграла Австрии со счетом 1:3.
- Украина два раза встречалась с тогда еще просто Македонией в контрольных матчах (0:0 в 2003 году и 0:1 в 2004-м) и дважды - в отборе на Евро-2016 (победили 1:0 и 2:0).
- Если сборная Украины выступает на Евро в третий раз, то для македонцев это дебютный чемпионат Европы.
- Сборной Украины из-за травмы в этом матче не сможет помочь полузащитник Александр Зубков.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram