В результате аварии футболист серьезно не пострадал.

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрролл попал в ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает издание The Sun, машина известного футболиста столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем.

Поскольку футболист ехал на мощном внедорожнике Mercedes GLS, стоимость которого 130 тысяч фунтов стерлингов, а в "соперниках" у него был маленький Ford Fiesta, то в результате лобового столкновения более легкий Ford отбросило на 27 метров.

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Кэролл вышел из своего разбитого авто в состоянии полного шока, однако сразу же направился к другому автомобилю, чтобы проверить состояние пострадавших.

У девушки-водителя Ford были проблемы с дыханием, а пассажир был доставлен в больницу с жалобами на боли в груди.

При этом прибывшая на место дорожно-транспортного происшествия полиция приняла решение никого не арестовывать. Расследование продолжается.

Напомним, в минувшем сезоне Энди Кэрролл защищал цвета "Вест Бромвич", однако продлить контракт с клубом так и не удалось. На данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

Ранее Кэрролл также выступал за лондонский "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Рединг".

В составе национальной сборной Англии Кэрролл сыграл 9 матчей и забил два гола.

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