"Марсель" лидирует в группе В, набрав за 5 туров 11 очков.

В четверг, 30 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Марсель" принимал амстердамский "Аякс".

Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась победой французского клуба.

В первом тайме команды обменялись четырьмя голами. "Марсель" открыл счет на 9-й минуте благодаря реализованному пенальти Обамеянга. Спустя минуту Брайан Бробби счет сравнял. На 26-й минуте Мбемба во второй раз вывел французов вперед. Однако уже на 30-й минуте Бробби оформил дубль и вновь счет сравнял. Второй тайм начался с быстрого гола "Марселя" - на 48-й минуте Обамеянг забил после передачи Харита. На 79-й минуте "Аякс" в третий раз сравнял счет. И все же обзавестись очками нидерландскому клубу в этой игре не удалось. На 90+3-й минуте Обамеянг оформил хет-трик и вырвал победу для "Марселя" в этой игре.

Видео дня

"Марсель" - "Аякс" - 4:3

Голы: Обамеянг, 9, пен, 48, 90+3, пен, Мбемба, 26 - Бробби, 10, 30, Акпом, 80

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Брайтон" обыграл в гостях греческий клуб АЕК со счетом 1:0.

"Марсель" набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. На второй позиции с 10 баллами идет "Брайтон". Третью строчку с 4 очками занимает АЕК. Замыкает квартет амстердамский "Аякс", набравший всего 2 очка.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы "Аякс" сыграет против АЕКа, а "Марсель" встретится с "Брайтоном".

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