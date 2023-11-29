В четверг, 30 ноября, будут сыграны матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
В этом сезоне на этой стадии турнира представителей Украины нет. Однако есть много много титулованных клубов, за которыми интересно смотреть. Кроме того, есть несколько команд, в составе которых выступают украинские футболисты.
В частности, в этом туре польский "Ракув" Владислава Кочергина сыграет против австрийского "Штурма". ЛАСК, в составе которого играет Максим Таловеров, встретится с английским "Ливерпулем". "Шериф" Максима Коваля примет на своем поле пражскую "Славию".
Лига Европы: расписание матчей 5-го тура
- 19:45 "Аталанта" - "Спортинг"
- 19:45 "Бачка-Топола" - "Вест Хэм"
- 19:45 "Маккаби" Хайфа - "Ренн"
- 19:45 "Спарта" Прага - "Бетис"
- 19:45 "Фрайбург" - "Олимпиакос"
- 19:45 "Штурм" - "Ракув"
- 19:45 АЕК - "Брайтон"
- 22:00 "Вильярреал" - "Панатинаикос"
- 22:00 "Хеккен" - "Байер"
- 22:00 "Ливерпуль" - ЛАСК
- 22:00 "Марсель" - "Аякс"
- 22:00 "Мольде" - "Карабах"
- 22:00 "Рейнджерс" - "Арис"
- 22:00 "Серветт" - "Рома"
- 22:00 "Тулуза" - "Рояль Юнион"
- 22:00 "Шериф" - "Славия" Прага
Напомним, действующим победителем турнира является испанская "Севилья", которая в прошлом сезоне выиграла трофей в седьмой раз в своей истории.