Украинских команд нет в текущем сезоне Лиги Европы на стадии группового этапа.

В четверг, 30 ноября, будут сыграны матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

В этом сезоне на этой стадии турнира представителей Украины нет. Однако есть много много титулованных клубов, за которыми интересно смотреть. Кроме того, есть несколько команд, в составе которых выступают украинские футболисты.

В частности, в этом туре польский "Ракув" Владислава Кочергина сыграет против австрийского "Штурма". ЛАСК, в составе которого играет Максим Таловеров, встретится с английским "Ливерпулем". "Шериф" Максима Коваля примет на своем поле пражскую "Славию".

Видео дня

Лига Европы: расписание матчей 5-го тура

19:45 "Аталанта" - "Спортинг"

19:45 "Бачка-Топола" - "Вест Хэм"

19:45 "Маккаби" Хайфа - "Ренн"

19:45 "Спарта" Прага - "Бетис"

19:45 "Фрайбург" - "Олимпиакос"

19:45 "Штурм" - "Ракув"

19:45 АЕК - "Брайтон"

22:00 "Вильярреал" - "Панатинаикос"

22:00 "Хеккен" - "Байер"

22:00 "Ливерпуль" - ЛАСК

22:00 "Марсель" - "Аякс"

22:00 "Мольде" - "Карабах"

22:00 "Рейнджерс" - "Арис"

22:00 "Серветт" - "Рома"

22:00 "Тулуза" - "Рояль Юнион"

22:00 "Шериф" - "Славия" Прага

Напомним, действующим победителем турнира является испанская "Севилья", которая в прошлом сезоне выиграла трофей в седьмой раз в своей истории.

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