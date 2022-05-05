Это новый рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах.

Футболка, в которой легендарный футболист Диего Марадона дважды забил голы англичанам на чемпионате мира 1986 года, включая печально известный гол "рукой Бога", ушла с молотка за $9,3 млн.

Это новый рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах, сообщает Би-би-си.

Предыдущий рекорд в спортивной одежде принадлежал майке-джерси легенды бейсбола 20-х годов прошлого века Бейба Рута. В июне 2019 года она ушла с молотка в Нью-Йорке почти за $6 млн.

А общим рекордом аукциона для любых спортивных вещей считается оригинальная рукопись Олимпийского манифеста 1892 года, которая была продана на Sotheby's за $8,8 млн в декабре 2019 года.

"Эта историческая футболка - напоминание о важном моменте не только в истории спорта, но и в истории XX века", - заявил глава отдела Sotheby's по одежде и современным предметам коллекционирования Брам Вахтер.

До последнего времени она принадлежала полузащитнику английской сборной Стиву Ходжу, который обменялся футболками с Марадоной после матча, который англичане проиграли со счетом 1:2.

С разрешения Ходжа, в течение последних 20 лет футболка выставлялась в Национальном музее футбола в Манчестере.

Дочь умершего в 2020 году Марадоны Далма выразила сомнение, что проданная за рекордную сумму футболка - та самая.

"Ходж думает, что у него футболка моего отца со второго тайма, но это не так. У него футболка, в которой отец играл в первом тайме", - сказала она.

Однако Sotheby's настаивает на том, что это та самая футболка.

"Прежде чем выставить эту футболку на продажу, мы тщательно изучили ее и провели научное исследование, чтобы убедиться, что Марадона носил ее во втором тайме, когда забил два гола", - сообщил представитель аукционного дома.

По его словам, сотрудники тщательно сопоставили уникальные детали на различных элементах футболки, включая нашивку, полосы и номер.

Кроме того, сам Марадона в своей книге "Прикосновение Бога" вспоминает, как подарил ее Ходжу в конце матча.

На аукционе за футболку Марадоны боролись семь человек. Имя покупателя Sotheby's не назвал.

Аргентинская футбольная ассоциация, принимавшая участие в торгах, выразила огорчение итогами. "Очень жаль, что нам не удалось заполучить футболку-символ нашей национальной сборной", - сказал президент ассоциации Клаудио Тапиа.

"Рука Бога"

На 52-й минуте, при счете 0:0, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.

Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти - рукой Бога".

Еще через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он получил мяч на своей половине поля и начал движение к воротам соперников, обводя одного игрока за другим. Пройдя пятерых футболистов английской сборной, он обвел вратаря и забил гол.

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