Младший брат Диего Марадоны умер от остановки сердца.

Уго Марадона, родной брат легендарного Диего Марадоны, скоропостижно ушел из жизни.

Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Сердце 52-летнего Уго Марадоны остановилось в итальянском городе Неаполь, где его старший брат играл за "Наполи". Уго умер от сердечного приступа.

Марадона-младший также имел карьеру профессионального футболиста. Он выступал за итальянский "Асколи", испанский "Райо Вальекано", австрийский "Рапид" и за клубы из Японии, Канады, Уругвая и Венесуэлы.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в ноябре 2020 года. Он был старше своего брата на 9 лет.

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